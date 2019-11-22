Александр Лукашенко 22 ноября в Витебске проводит совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу президента.

Он рассчитывает, что с точки зрения последствий совещание по развитию АПК Витебской области станет историческим.

— Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено, — отметил президент.

Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Соответствующий проект указа обсуждается на совещании.

— Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории, — сказал президент.

«У вас отрицательный опыт четырех холдингов из пяти»

Александр Лукашенко отметил, что уже сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов.

— Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? — обозначил проблему Александр Лукашенко. — Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы.

При этом по проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки.

— А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы, — отметил он.

Лукашенко предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность.

— Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области, — сказал он.

Президент констатировал, что по отдельным показателям работы АПК региона можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации показывают наличие серьезных проблем.

— Не надо самоуспокаиваться руководителям других областей. У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Надо предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют, — отметил Лукашенко.

Лукашенко раскритиковал руководство области

За пять последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2%.

— У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону, — заявил Лукашенко.

Кроме того, стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любом другом регионе страны. Витебская область единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. кг. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и как результат ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех областей в республике.

— Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас, — сказал Александр Лукашенко. — Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. — Прим.) получают зарплату ниже Br500, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату.

— Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублях, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по 100−150 рублей. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете? — задался вопрос президент.

— Тем временем руководство области непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию, — подчеркнул он.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд принципиальных вопросов. В частности, по каким причинам сельскохозяйственная отрасль области оказалась в таком состоянии, выявлены ли, а главное — устранены ли, все первопричины, которые привели к сложившейся ситуации, какова производственно-технологическая стратегия развития холдинга и насколько досконально она выверена.

— Если не будет от земли отдачи — от ферм, машинных дворов, зернотоков, если там не будет организации и отдачи, никакие холдинги не спасут, — предупредил Лукашенко.

Он также поинтересовался, просчитаны ли финансовые потоки в предлагаемом холдинге, позволят ли они ему нормально функционировать, как будет выстроена система управления, разграничены полномочия и сферы ответственности.

— Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность? Если мы не искореним эту бесхозяйственность, никакие интеграционные структуры вам не помогут, — подчеркнул президент.