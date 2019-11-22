Концертную программу «Из Грузии с любовью» представят на сцене Дворца Республики 6 декабря, сообщили агентству «Минск-Новости» организаторы.

Выступят легендарные артисты Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе, также зрителей порадуют Эка Мамаладзе и Наталья Кутателадзе, вокальный секстет The Quintessence, симфонический оркестр под управлением Николоза Рачвели.

Мероприятие состоится при поддержке посольств Грузии в Республике Беларусь и Республики Беларусь в Грузии.

Концертная программа Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе, которые вместе выйдут на сцену, — творческий подарок двух легенд сцены в честь 25-летия дипломатических отношений между нашими странами.

На мероприятии в живом исполнении 80-летнего Кикабидзе и «королевы романса» Брегвадзе минчане услышат известные хиты «Снегопад», «Чито грито», «Тбилисо» и многие другие композиции