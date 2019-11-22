Новейшая ракетная двигательная установка, при испытаниях которой погибли сотрудники «Росатома» и представители Минобороны под Северодвинском, не имеет мировых аналогов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения в Кремле вдовам погибших в августе при испытаниях под Северодвинском орденов Мужества, сообщает Росбалт.

Глава государства заверил, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

По мнению президента, сам факт обладания такими уникальными технологиями сегодня является надежной гарантией мира на планете.

Владимир Путин выразил семьям погибших глубокие, искренние соболезнования, добавив, что каждый из посмертно награжденных был «блестящим и талантливым» специалистом, испытателем экстра-класса.

Напомним, об инциденте на полигоне в Неноксе Минобороны РФ сообщило 8 августа 2019 года. Позднее в «Росатоме» уточнили, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Жертвами трагедии стали семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Власти Северодвинска и Росгидромет заявляли, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, а спустя некоторое время — нормализовался. После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.