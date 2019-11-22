Суд Советского района Минска огласил обвинительный приговор бывшему следователю центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Андрею Качуру, в зале суда на него надели наручники.

Как сообщает Sputnik, Качур признан судом виновным в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Прокурор Сергей Гиргель, который поддерживал государственное обвинение, просил для Качура три года лишения свободы.

На обвиняемого после оглашения приговора в зале суда надели наручники. До этого к нему была применена мера, не связанная с лишением свободы.

Следствие в отношении сотрудника центрального аппарата СК началось в феврале 2019 года. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что должностей лишились два сотрудника комитета. Спустя несколько недель председатель СК Иван Носкевич подтвердил журналистам информацию о том, что два следователя отправлены в отставку, но не сообщил иных подробностей, сославшись на тайну следствия.

Позже стало известно, что один из них обвиняется в подстрекательстве к даче взятки в размере 25 тысяч долларов за ненаправление в места лишения свободы минчанина Андрея Казачка. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговор неокончательный и может быть обжалован в суде высшей инстанции.