Беларуси предлагается стать первой страной, где удаленная работа будет основным доходом.

Директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко презентовал проект «ИТ-страна» 10 лет назад. Цель проекта, если кратко, сделать Беларусь передовой IT-страной. Не менее амбициозны его планы. Так, к 2035 году в планах вовлечь в информационную экономику до 50% экономически активного населения. ВВП к этому году должен достичь 200 млрд долларов.

Выступая на «ИТ-форуме» в Минске, Мамоненко привел в пример тренд последних лет – активное внедрение практики удаленной работы во всем мире.

Так, в США и Японии удаленно работают 37% и 32% граждан соответственно.

«Средняя зарплата в Америке примерно 4 тыс. долларов, значит, удаленные работники претендуют на зарплату в 3 тыс. долларов, если человек работает из-за рубежа и отвечает всем критериям работодателя, он вправе рассчитывать на 2 тыс. долларов. Активно эту нишу заполняют индусы, потому что знают английский язык», – отметил Игорь Мамоненко.

Он добавил, что согласно опросам, 92% американцев предпочтут работу удаленно работе в офисе. К этому тренду Мамоненко предлагает присоединяться и Беларуси с точки зрения ориентирования на экспорт удаленных трудовых услуг.

«Что касаемо России, там сейчас по некоторым данным, работает удаленно около 5 млн людей. В планах увеличить число таких работников до 20 млн. Это хороший шанс для белорусов, которые не знают польского и английского языков», — заметил генеральный директор ЗАО «БелХард Групп».

Он также обратил внимание на то, что суммарно в мире сегодня функционирует более 100 млн трудовых удаленных высокооплачиваемых рабочих мест. На взгляд Мамоненко, это хорошая возможность для регионов нашей страны, где люди теряют работу и имеют невысокие зарплаты.

Не только программирование

«Неверно считать, что удаленная работа – это только программирование. Это и другая работа», – обратил внимание специалист.

Он привел пример молодых людей из Беларуси, которые, к примеру, удаленно наблюдают за гипермаркетом в Чикаго и зарабатывают примерно по 500 долларов.

«В Беларуси примерно 2,2 млн человек имеют высшее и среднее специальное образование. У нас есть благоприятная почва, чтобы этих людей переподготавливать», – отметил Игорь Мамоненко.

Он пояснил, что не ратует за фриланс (это тяжелый труд). На его взгляд, надо чтобы люди были объединены в небольшие компании, во главе которых стоит бизнесмен-организатор всего процесса.

«Он будет искать заказы, выполнять надзорную функцию и т.д.», – пояснил он.

Игорь Мамоненко объяснил, что для того чтобы такие бизнесмены появлялись, в городах, районах по всей стране будут работать кураторы, у которых непростая задача – найти и сагитировать людей, создать компании, работающие на экспорт удаленных услуг.

«В наших планах создать около 100 тысяч компаний по всей Беларуси со штатом в 25 человек», – сказал он.

Еще одним важным этапом проекта, подчеркнул Мамоненко, является взаимодействие с определенными порталами, которые будут позволять получать заказ, доучивать людей, управлять кадровым потенциалом и т.д. Речь идет о повышении качества и снижении издержек с помощью современных информационных технологий.

Как остановить миграцию

Все это нужно, чтобы белорусы не уезжали из страны, акцентирует внимание на проблеме миграции Игорь Мамоненко.

«Сейчас мы наблюдаем миграцию людей из Прибалтики, Украины. Следующие – мы. Призываю белорусов, которые потеряли работу, не уезжать, а остаться здесь, эмигрируя через интернет», — сказал он.

Он пояснил, что сегодня в ряде международных компаний существует удаленная работа. Вопрос в том, какие знания нужны для такой работы и как можно зарабатывать.

Как белорусу начать сегодня зарабатывать удаленно?

Начинать работать можно с несложной работы, уделяя вначале лишь несколько часов в неделю, а затем претендовать на более высокий заработок, сказал Игорь Мамоненко.

Он заметил, что есть вообще набор специальностей, которые можно освоить достаточно быстро, за небольшие деньги и большому количеству людей. Это, как правило, работа по сопровождению сайтов, репетиторство, видеонаблюдение и пр. Зарплата здесь около 300-700 долларов. Следующая ступень – ПО, где зарплаты от 500 до 3000 долларов, а самая высокая ступень – это освоение искусственного интеллекта.

«Кто это освоит, сможет претендовать на зарплату от 3000 до 10000 долларов», — заключил Мамоненко.