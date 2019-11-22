Журнал National Geographic составил список из 25 достопримечательностей, которые рекомендует обязательно посетить в 2020 году. Среди них — Беловежская пуща.

Описывая Беловежскую пущу, издание предлагает своим читателям открыть одно из последних действительно диких мест в Европе.

Однако, основной акцент в издании делается на польской части Беловежской пущи. Сообщается, что желающие могут отправиться из Варшавы на четырехдневное сафари на зубра в «дикую Польшу». Посетить Беловежскую пущу рекомендуется в сентябре-октябре.

Отметим, что это далеко не первое попадание пущи в международные рейтинги. В 2017 году авторитетным британским изданием The Telegraph Национальный парк Беловежская пуща был внесен в ТОП – 25 достопримечательностей Восточной Европы, которые обязательно стоит посетить, а в 2018 году издание Lonely Planet, внеся Беларусь в Топ-10 лучших стран для путешествий туристов-профессионалов, также рекомендовало посетить этот заповедник.

Также в список достопримечательностей National Geographic попали Кривой мост в Боснии и Герцеговине, леса в японской провинции Тохоку, Национальный синий маршрут в Венгрии, Мадленские острова в Канаде, Тасмания, пустыня Калахари и другие.

На сегодняшний день Беловежская пуща — это самый большой из сохранившихся древних реликтовых лесов в Европе. Средний возраст деревьев в парке около 80 лет, на отдельных участках они имеют возраст 250—350 лет, а в диаметре достигают 150 см. На территории пущи обитают тысячи видов растений, птиц и животных. В том числе черный аист и зубр, которых уже не встретишь в других местах страны. На территории заказника регулярно проводятся научные исследования, работает научный отдел парка. В 1992 году организация ЮНЕСКО внесла Беловежскую пущу в Список Всемирного наследия.