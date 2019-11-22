Александр Лукашенко заявил о готовности к приватизации убыточных колхозов в Витебской области.

Об этом он заявил в пятницу в ходе совещания о перспективах развития АПК региона.

«Нужно ввести приватизацию этих хозяйств (убыточных предприятий АПК Витебской области – ИФ). Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В качестве примера эффективной работы частного капитала в сельском хозяйстве глава государства привел опыт известного предпринимателя, владельца группы компаний «Савушкин продукт» Александра Мошенского. «Как он (Мошенский ), никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо что-то там создать. Я, говорит, напрямую с молокозавода управляю этими хозяйствами», — отметил Лукашенко.

При этом президент не согласился с предложением руководства Витебской области создать в регионе еще одну корпоративную структуру, которая могла бы объединить уже существующие агрохолдинги. Также Лукашенко поручил руководству региона сохранить существующие колхозы и совхозы. «Начинаем снизу — с земли. Колхозы, совхозы должны быть пока. Учтите социальную базу — клубы, магазины, школы. Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно, как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе — это сырьевые зоны по молоку и мясу. Они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся», — сказал он.

Ранее также сообщалось, что в ходе совещания Лукашенко поручил главе Нацбанка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам — ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — подчеркнул президент.