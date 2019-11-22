Наиболее распространенной стратегией адаптации белорусов к негативным экономическим шокам является сокращение расходов.

Об этом говорится в аналитической работе «Стратегии преодоления трудностей домохозяйств в период рецессии 2015–2016 гг», подготовленной экономистами Белорусского исследовательского экономического центра BEROC.

Как говорится в работе, доступных стратегий для компенсации влияния негативных шоков на денежные доходы у населения Беларуси не много. В частности, домохозяйства широко полагаются на доходы в натуральной форме от ведения подсобного хозяйства в качестве инструмента смягчения влияния шоков на свое потребление в период кризиса. Данные доходы могут играть важную роль в располагаемых ресурсах отдельных домохозяйств – в среднем по населению их размер соответствует 5% денежных доходов. Без доходов в натуральной форме официальный уровень бедности был бы в среднем на 2,8 процентных пункта выше, а в сельской местности – на 5,9 процентных пунктов. Особенно важную роль доходы в натуральной форме играли в располагаемых ресурсах уязвимых к риску бедности групп населения: у жителей малых городов, сельской местности, незанятых и пенсионеров данные доходы выросли на 20% в период кризиса.

Дополнительный доход

«Реализация других стратегий преодоления трудностей, связанных с экономической активностью – поиском дополнительного трудоустройства или дохода – оказалась затрудненной. Их возможности были ограничены как долгосрочным трендом оптимизации численности сотрудников на государственных предприятиях, так и краткосрочным шоком сокращения рабочих мест вследствие рецессии. При этом уязвимые к риску бедности домохозяйства в целом более активны в поиске дополнительных источников доходов, чем остальные группы населения. Соответственно, они в наибольшей степени пострадали от сужения доступности данной стратегии в условиях кризиса», — отмечают авторы.

Государственная поддержка

Они констатируют, что во время кризиса трансферты со стороны государства не смогли компенсировать социально уязвимым группам населения снизившиеся доходы. Объем пособий и льгот, полученных домохозяйствами в 2015– 2016 годах, сократился в реальном выражении относительно уровня 2014 года. И это сокращение произошло за счет группы населения, уязвимой к риску бедности. В то же время у других социальных групп доходы в форме государственных трансфертов не уменьшились.

Как поясняют экономисты, такая динамика государственных трансфертов в условиях кризиса связана с устройством системы социальной защиты населения. Двумя основными ее элементами являются пенсии и пособия на детей, т.е. инструменты, в основе которых лежит критерий возраста. Данные трансферты в значительной мере способствуют снижению риска бедности, но они не способны эффективно реагировать на вызовы, возникающие в условиях кризиса.

Сокращение расходов на питание

«Фактически, наиболее распространенной стратегией адаптации к негативным экономическим шокам является сокращение расходов. В условиях последнего кризиса сильнее всего население уменьшило расходы на продукты питания. Тревожным фактом является то, что наибольшее сокращение расходов на продукты питания произошло у наименее обеспеченных групп населения», — отмечают эксперты BEROC.

Кроме того, в сельской местности расходы на продукты питания снизились за два года на 8%, а в Минске – на 2%. Однако, как поясняют экономисты, это сокращение расходов не означает соразмерное снижение потребления продуктов питания. Частично сокращение расходов на приобретение продуктов питания было компенсировано более интенсивным ведением натурального хозяйства. Тем не менее, очевидны значительные изменения в структуре питания наименее обеспеченных слоев населения: сократилось потребление продуктов с высоким содержанием белков и увеличилось потребление продуктов, содержащих углеводы.

Наиболее безболезненно для уровня жизни домохозяйства могут откладывать потребление товаров длительного пользования. Однако данная стратегия оказалась доступна только для самых обеспеченных сограждан.

Сокращение услуг ЖКХ

Еще одной статьей, расходы на которую население сокращало в период кризиса, были услуги ЖКХ. При этом население с низким уровнем дохода сократило потребление данных услуг в реальном выражении в намного меньшем масштабе, чем более обеспеченные домохозяйства. На взгляд экспертов BEROC, это предполагает низкую эластичность услуг ЖКХ по доходу. С одной стороны, она может объясняться тем, что бедные домо хозяйства изначально потребляют минимальное количество базовых услуг в сфере ЖКХ. С другой стороны, их оптимизация зачастую требует определенных инвестиций, которые могут быть слишком затратными для домохозяйств с низким уровнем дохода.

Использование накоплений

Еще одной стратегией домашних хозяйств по сглаживанию последствий рецессии на доходы и потребление является использование накоплений на непредвиденные нужды. «Доступные данные не позволяют получить полную картину сберегательного поведения домашних хозяйств, но они свидетельствуют о том, что уровень официальной и умеренной бедности был бы на 0,6 и 2,6% выше, если бы население не имело доступа к ранее накопленным средствам. Уязвимые к риску бедности домашние хозяйства в значительно большей степени, чем население в целом, были склонны к снижению текущих расходов на сбережение и трате ранее накопленных средств», — говорится в работе.