Центральный аппарат Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявили факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси по хоккею. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал Следственный комитет, сообщает БЕЛТА.

Матч «Динамо-Молодечно» — «Могилев» состоялся 12 ноября. «В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 УК (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования). Получены объективные данные об их причастности к противоправным действиям. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что матч носил договорной характер», — рассказали в СК.

Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.