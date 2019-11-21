Киеву не понадобится помощь других стран, в частности Беларуси, для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина – независимое государство, которое справится своими силами.

Зеленский также напомнил слова белорусского президента: «Александр Григорьевич Лукашенко сказал: если вам потом (после возвращения части Донбасса под контроль Киева – Sputnik) будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины и России, когда вам нужно будет брать под контроль нашу границу, пожалуйста, обращайтесь, мы обязательно поможем».

«Этот тезис был, я знаю, что он звучал не впервые, я его поблагодарил, но я же думаю, что мы независимая страна, у нас хватит своих пограничников», – сказал украинский лидер на выступлении в Очакове, трансляцию которого вел телеканал «Новое время».

Ранее инициативу Александра Лукашенко отклонил и глава ДНР Денис Пушилин, который заявил, что «республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах».

Пушилин при этом отметил, что Минск делает ценный и более чем достаточный вклад в вопрос мирного урегулирования, когда становится площадкой для встреч контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Александр Лукашенко неоднократно предлагал ввести белорусские миротворческие силы в Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы, однако акцентировал, что для этого необходимо согласие сторон.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если конфликт в Донбассе не удастся решить на основе Минских соглашений, одним из шагов Киева по урегулированию ситуации будет размещение в регионе миротворческой миссии ООН.