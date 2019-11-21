После выборов, 18 ноября, на пресс-конференции международных наблюдателей БДПИЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ за выборами в Беларуси были сделаны предварительные выводы и заключения по проведению парламентских выборов. Что это за выводы?

1) Не соответствуют демократическим стандартам

Так, наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что несмотря на спокойную обстановку проведения выборов, они не соответствуют важным стандартам демократических выборов.

Международные наблюдатели отметили общее неуважение к основным свободам собраний, объединений и выражения мнений. Нормативная правовая база, в рамках которой проходило голосование, давало недостаточные гарантии проведения выборов в соответствии с международными стандартами.

«Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие уважения к демократическим обязательствам», — сказала специальная координаторка и руководительница группы краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт. «В стране, где власть и независимость парламента ограничена, а основные свободы избирателей и кандидатов сдерживаются, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность».

2) Непрозрачный избирательный процесс

По данным Центризбиркома около 6,8 миллиона избирателей было зарегистрировано для голосования, но списки избирателей не являются общедоступными, что приводит к полному отсутствию прозрачности.

Глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра отметил, что в Беларуси отсутствует центральный реестр избирателей. Также он обратил внимание в контексте прозрачности и на урны для голосования:

«На абсолютном большинстве участков были непрозрачные урны, как и сам избирательный процесс».

Кроме этого, он отметил ненадлежащего качества пломбы на урнах для голосования, которые можно было легко вскрыть.

Также повлияло на результаты международных наблюдателей о непрозрачности выборов ограничение доступа наблюдателей к некоторым ключевым элементам избирательного процесса (например, подсчет и проверка голосов), что противоречит обязательствам ОБСЕ и международным стандартам.

3) Неконкурентные выборы

Несмотря на то, что в выборах приняли участие большое количество кандидатов, но чрезмерно ограничительный процесс регистрации осложнил участие оппозиции. По мнению международных наблюдателей, ограниченное количество агитационных мероприятий проводилось в угнетенных условиях, которые в целом не обеспечивали полноценной и конкурентной политической борьбы.

Как отметила специальная координаторка и руководительница группы краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт, что «в Беларуси не была создана конкурентная обстановка для выборов».

Глава делегации ПА ОБСЕ Дитмир Бушати добавил, что результаты о неконкурентных выборах были сделаны на основании протестов оппозиции и отсутствия оппозиционных представителей в избирательных комиссиях всех уровней. «Это подрывает доверие к этим выборам», — отметили международные наблюдатели.

Международные наблюдатели в целом отметили несбалансированный состав избирательных комиссий.

4) Отсутствовал плюрализм СМИ

Как было отмечено на пресс-конференции, значительное количество финансируемых государством средств массовой информации ограничивает пространство для независимых СМИ, снижая плюрализм СМИ.

В Беларуси только некоторые СМИ освещают политические вопросы, и на практике плюрализм ограничен. Существенное количество СМИ субсидируется государством, что ограничивает устойчивость независимых СМИ. Клевета и публичное оскорбление остаются преступлениями. СМИ в основном воздерживалась от освещения кандидатов и их программ, что ограничивало возможность избирателей получать информацию о предвыборной агитации.

«Пропорционально высокая цифра государственных СМИ, а также давление на независимые СМИ, блогеров и других независимых комментаторов имеют эффект, который сдерживает свободу слова», — утверждала глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Кориен Йонкер. «Совсем неудивительно, что многие независимые журналисты считают, что они должны заниматься самоцензурой, чтобы избежать возможного преследования».

5) Проигнорированы предыдущие рекомендации международных наблюдателей

На пресс-конференции особо было подчеркнуто, что международные наблюдатели очень разочарованы тем, что Беларусь проигнорировала их рекомендации, данные после парламентских выборов-2016. «Таким образом лишив своих граждан, избирателей, и кандидатов, возможности полного участия в демократическом процессе», — подчеркнул глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра.

В целом законодательная база не содержит достаточных гарантий проведения выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ и другими международными стандартами и соглашениями, что обусловливает необходимость масштабной и и всеохватывающей реформы.

Ограниченные усилия, направленные на пересмотр избирательного законодательства после предыдущих выборов, не были реализованы. Ряд ключевых рекомендаций БДПИЧ и Венецианской комиссии Совета Европы остаются невыполненными, в том числе, относительно несбалансированного состава избирательных комиссий, ограничений прав избирателей и кандидатов, недостаточности защитных механизмов проведения голосования и подсчета голосов и ограничения прав наблюдателей.

С полным текстом предварительных заключений миссии международных наблюдателей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Полный доклад о выводах и заключениях международной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси будет представлен в январе 2020 года.

Напомним, Александр Лукашенко 17 ноября заявил после голосования на участке №506 Старовиленского избирательного округа №105 Центрального района Минска, что «не будет париться» по поводу признания или непризнания парламентских выборов.

Глава государства констатировал в беседе с журналистами, что если Европа не признает парламентские выборы в Беларуси, то это будет свидетельствовать об «ангажированности западных политиков».

Тем временем, 18 ноября на пресс-конференции миссии СНГ в Минске глава наблюдательной миссии СНГ Сергей Лебедев заявил, что парламентские выборы в Беларуси были свободными, прозрачными и соответствовали принципам демократии.

Международная миссия по наблюдению за выборами — совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Наблюдательная миссия насчитывает 437 наблюдателей из 45 стран, в том числе 342 эксперта, направленных БДИПЧ, долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, 69 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ и 26 наблюдателей от ПАСЕ.