В США врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза в ходе эксперимента. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на издание New Scientist.

Сэмюэл Тишерман из Медицинского факультета Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. При этом он не уточнил, сколько всего пациентов выжило в результате такой процедуры.

Новую методику в качестве эксперимента включили в комплекс реанимационных мероприятий медцентра в Балтиморе. На нее смогут рассчитывать пациенты с угрожающими жизни травмами. Например, с огнестрельными или ножевыми ранениями.

У таких пострадавших отказывает сердце, они теряют более половины крови. У врачей обычно есть всего несколько минут, чтобы им помочь.

По словам разработчиков, они быстро охлаждают организм человека примерно до 10-15 градусов Цельсия путем замены всей крови физраствором, охлажденным до близкой к нулю температуры.

При этом мозговая деятельность практически полностью прекращается, и пациента, «у которого в ином случае можно было бы констатировать смерть», отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол.

После этого у бригады хирургов есть два часа на оперативное вмешательство, призванное устранить причину острой кровопотери.

Затем у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить работу сердца.

В рамках исследования результаты лечения десяти человек по этой методике сравнят с результатами лечения такого же числа людей в аналогичной ситуации, но без подобной помощи.

Ожидается, что результаты испытания смогут представить к концу 2020 года.