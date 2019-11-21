Более 60 архитекторов со всех регионов страны посетили квартал «Пирс» под Минском, чтобы изучить новые подходы в проектировании и градостроительстве. Наибольший интерес вызвали урбан-виллы и водный канал. Теперь такие комплексы хотят развивать в областных центрах, в том числе в Могилеве.

Совет главных архитекторов регионов Беларуси собрался уже в восьмой раз. И первым делом побывал в жилом комплексе «Пирс» у Минского моря, где для зодчих организовали экскурсию. Градостроителей интересовали детали застройки: например, как разработали фасады (остекление, штукатурка и т.д.), провели водоотток и организовали водный канал.

Схожая с «Пирсом» застройка может получить развитие в регионах. «Впечатлили инновационные подходы к строительству, архитектурные и строительные решения, применяемые при возведении жилых домов. Мы также заинтересованы в строительстве подобных жилых комплексов в Могилеве», — признался главный архитектор областного города Владимир Скачек.

Ранее белорусские архитекторы посещали комплекс «Новая Боровая». После чего даже приняли решение учредить новую конкурсную номинацию на республиканской «Архитектурной осени 2019» — «Лучшему девелоперу Республики Беларусь». Лауреатом выбрали компанию «А-100 Девелопмент» за архитектуру и благоустройство жилого района в Минском районе.

Напомним, жилой квартал «Пирс» находится на территории площадью 12 га между Минским морем и хвойным лесом. На полностью закрытой территории с видеонаблюдением представлены четыре типа домов: урбан-виллы, коттеджи, ситихаусы и таунхаусы. Для жильцов предусмотрены зоны отдыха, спортивные и игровые площадки, места для барбекю и летний амфитеатр, а вдоль всего комплекса проходит водный канал.