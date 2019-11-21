Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил прекратить на территории страны девяти русскоязычных каналов.

Под запрет попали каналы «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург-Пятый канал», информирует meduza.io.

Как пояснил регулятор, такое решение было принято из-за того, что бенефициаром каналов являются структуры бизнесмена Юрия Ковальчука, внесенного в санкционные списки ЕС. Запрет на их вещание будет действовать до тех пор, пока он будет оставаться под санкциями.

Юрий Ковальчук попал под санкции ЕС в июле 2014 года. Тогда в официальном заявлении Евросоюза, в частности, указывалось, что принадлежащая бизнесмену «Национальная медиагруппа» «контролирует телеканалы, активно проводящие политику российского правительства по дестабилизации Украины».