Держатели карт Mastercard «БПС-Сбербанка» в связи со стартом работы Apple Pay в Беларуси получат при оплате через данный сервис подарки в Минском метрополитене и в сети ресторанов «МакДональдс», пишет Belmir.by.

Так, с 20 ноября до 20 декабря оплатившие так проезд на турникетах в метро получают 20 бесплатных поездок. А с 20 ноября до 3 декабря оплатившие так заказ от 8 рублей в ресторане получают бесплатный десерт «МакФлурри».

Как сообщается, исследования Mastercard показывают: пользователи в разных странах мира называют смартфон самым удобным способом оплаты. Им нравится не брать с собой кошелек, но всегда иметь возможность распоряжаться своими средствами.

«Люди ожидают от современных платежных технологий максимальной простоты, а также ценят возможность получить вознаграждения и привилегии», – говорится в распространенном банком и платежной системой пресс-релизе.