Прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полётов на Марс, взорвался в ходе испытаний на полигоне в Техасе. Видео аварии попало на записи наблюдателей за тестами.

В SpaceX объяснили инцидент характером испытаний. “Целью сегодняшней работы было повысить давление в системах до максимума, поэтому результат не стал для нас полностью неожиданным”, — заявил представитель компании изданию The Verge.

Авария повлияла на график испытаний “Старшип”, отмечает издание. До неё предполагалось, что ракета проведёт несколько испытательных полётов на малых высотах в течение ближайших месяцев. После взрыва Илон Маск написал в твиттере, что лётные испытания будут проводиться на другой ракете, которую ещё предстоит построить.