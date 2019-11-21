Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Как сообщает русская служба Би-би-си, его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес, он назвал их попыткой переворота. Он говорит, что стал жертвой «охоты на ведьм» со стороны оппонентов и СМИ. Покидать свой пост из-за обвинений он не собирается.
Это первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру.
У Нетаньяху теперь есть 30 дней, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования. Если кнессет не даст ему иммунитета, то начнется уголовное расследование.