Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Как сообщает русская служба Би-би-си, его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес, он назвал их попыткой переворота. Он говорит, что стал жертвой «охоты на ведьм» со стороны оппонентов и СМИ. Покидать свой пост из-за обвинений он не собирается.

Это первый в истории Израиля случай предъявления обвинений действующему премьер-министру.

У Нетаньяху теперь есть 30 дней, чтобы убедить парламент предоставить ему иммунитет от уголовного преследования. Если кнессет не даст ему иммунитета, то начнется уголовное расследование.