Международная группа ученых зафиксировала гамма-всплеск, самый мощный в истории наблюдений. Яркость транзиента (меняющего блеск источника излучения) в гамма-диапазоне в сто миллиардов раз превышал яркость испущенного им видимого света. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пишет Lenta.ru.

Вспышку GRB 190114C зафиксировали 14 января 2019 года с помощью наземных инструментов, которые способны уловить черенковское излучение, порождаемое взаимодействием высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли. Энергия фотонов варьировалась от 0,2 до 1 тераэлектронвольт. Источник всплеска удален от Земли на четыре миллиарда световых лет.

Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не выяснен. Предполагается, что они возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.