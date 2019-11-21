Граждан призывают сообщать о возможных нарушениях и недостатках в организации пребывания детей в школах.

Горячие линии по вопросам функционирования школ организованы в Комитете государственного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в среду, передает Sputnik.

Горячие линии организованы в Комитете государственного контроля и областных подразделениях: граждан призывают сообщать специалистам о возможных нарушениях и недостатках в организации пребывания детей в школах.

Отмечается, что информацию смогут принять и проработать до 16 декабря текущего года.

«В ближайшее время специалисты проведут проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах», — напомнили в пресс-службе КГК.

Во всех школах страны в ноябре-декабре пройдут проверки: речь как о столичных учреждениях, так и о школах в регионах.