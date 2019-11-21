Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц «иностранными агентами». Законодательную инициативу в четверг, 21 ноября, поддержали 311 депутатов из 315 участвовавших в голосовании. Против не выступил никто, четыре парламентария воздержались.

Нововведения предполагают, передает DW, что физические лица могут быть признаны «выполняющими функции иностранного агента» наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-«иноагента» и при этом получают зарубежное финансирование.

Издания, уже состоящие в реестре «иноагентов», должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы «иностранным агентом». Председатель комитета Леонид Левин пообещал, что закон не будет использован против блогеров и публицистов.

Статус «иностранного агента» будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является «механизмом, защищающим от необоснованных решений».

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве «иностранных агентов». НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре «иностранных агентов» числится свыше 70 организаций.