Госдепартамент США после парламентских выборов в Беларуси заявляет об отсутствии существенных изменений в избирательном законодательстве республики и призывает провести его серьезную реформу, сообщает «Интерфакс».

«Мы отмечаем, что никаких существенных изменений в избирательном процессе не было, как рекомендовано ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссией Совета Европы. Мы продолжаем призывать правительство Беларуси провести серьезную реформу своего избирательного законодательства и процессов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы», — говорится в заявлении Госдепа США.

Там подчеркнули, что «укрепление белорусской демократии усилит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей«.

В Госдепе также напомнили, что миссии по наблюдению за выборами совместно пришли к выводу, что «основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована» и подчеркнули, что эти выводы «вызывают глубокую тревогу».

«Мы сожалеем, что альтернативные голоса (представителей оппозиции — ИФ) не будут представлены в парламенте», — добавили в Госдепе.

Вместе с тем, продолжили там, Соединенные Штаты признали мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Беларуси и отметили большое количество аккредитованных местных и международных наблюдателей.

Как сообщалось, представители ОБСЕ представили свой предварительный отчет по итогам наблюдения за парламентскими выборами, прошедшими в Беларуси 17 ноября, заявив, что они не соответствовали важным демократическим стандартам.

Наблюдатели ОБСЕ, в частности, отметили «пренебрежение основополагающими свободами — собрания, самовыражения». Самим выборам, по их оценке, не хватало транспарентности, а при подсчете голосов были выявлены «некоторые проблемы».

Кроме того, члены миссии констатировали, что большое число кандидатов подавали заявки на участие в выборах, «однако слишком ограничительный процесс воспрепятствовал участию в нем оппозиции».

Миссия также констатировала, что Беларусь при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ, данные ею по итогам предыдущих выборов 2016 года.