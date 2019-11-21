За последние два дня в правоохранительные органы поступило более 150 обращений от жертв вишинга (метода, при котором мошенник, притворяясь другим человеком, например, сотрудником банка, выманивает у жертвы данные его банковской карты).

Об этом рассказал начальник управления «К» МВД Беларуси Владимир Зайцев.

В МВД говорят, что нередко мошенники стараются запугать жертву. Например, говорят, что с картой происходят мошеннические транзакции, или что со счета списаны деньги и нужно успеть их вернуть, или что от имени жертвы поступила заявка на кредит, которую нужно срочно отменить, или что на счет жертвы ошибочно зачислен перевод, который надо вернуть.

«Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать», — подчеркивают в МВД. — «В любом случае, все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте«.