Суд Заводского района Минска приговорил бывшего заместителя директора минского «Спецкомбината КБО» Сергея Рудого к четырем с половиной годам лишения свободы за взятки, сообщили Sputnik в суде.

Бывшего замдиректора Спецкомбината задержали сотрудники правоохранительных органов в середине июня по подозрению в получении взяток за решение вопросов о выделении мест на кладбищах. В отношении него было возбуждено уголовное дело за коррупцию.

Суд Заводского района Минска признал его виновным в незаконном получении денежного вознаграждения повторно в крупном размере по частям 1 и 2 ст. 430 «Получение взятки».

Согласно приговору суда, ему назначено 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, кроме этого, суд запретил ему на пять лет занимать определенные должности.

Также суд обязал взыскать с обвиняемого в доход государства сумму взяток в размере 2,5 тысячи рублей.

Приговор, вынесенный судом первой инстанции, не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В материалах дела есть несколько эпизодов получения взяток. За места на кладбище в декабре 2018 года и в феврале 2019 года обвиняемый получил в качестве взятки 1200 и 800 долларов США.

Кроме этого, следствием были установлены факты получения взяток от подчиненных за то, что обвиняемый закрывал глаза на нарушения трудовой дисциплины. В материалах дела уточняется, что подчиненные ему приносили в качестве взяток алкогольные напитки.

«Спецкомбинат КБО» — госпредприятие, которое работает в сфере похоронного бизнеса. В его ведении находятся все кладбища Минска и крематорий.