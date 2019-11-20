Утром 15 ноября в Железнодорожный РОВД Гомеля обратился менеджер организации пассажирских перевозок и сообщил, что ночью из офиса похитили сейф.

Как рассказали в милиции, стекло входной двери было разбито и проломлена стена в здании. Из помещения похищен сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тыс. белорусских рублей.

Установлены личности подозреваемых. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них ранее неоднократно судим, пытался устроиться в данную фирму водителем такси.

По месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъята часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района.

Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.