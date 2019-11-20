Команда, возглавляемая исследователями из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, подтвердила наличие водяного пара над поверхностью Европы — спутника Юпитера, сообщает НВ.ua.

Вероятно, вода не замерзает благодаря горячему ядру Европы, разогретому гравитацией Юпитера, отмечают авторы исследования.

«Хотя ученые еще не обнаружили жидкую воду напрямую, мы нашли следующую лучшую вещь: воду в форме пара», — заявил ведущий исследователь и планетолог NASA Лукас Паганини в заявлении NASA.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, команда NASA обнаружила, что из Европы выделяется достаточно водяного пара, чтобы за считанные минуты заполнить бассейн олимпийских размеров. Это не слишком много, но этого было достаточно, чтобы быть обнаруженным с Земли.

Из 17 наблюдений, проведенных Обсерваторией WM Keck на Гавайях, которая использует спектрограф для определения химического состава атмосфер других планет путем сканирования инфракрасного света, который они испускают или поглощают, ученые обнаружили водяной пар только в одном случае.

«Мы провели тщательные проверки, чтобы удалить возможные загрязняющие вещества в наземных наблюдениях. Но, в конце концов, нам нужно приблизиться к Европе, чтобы увидеть, что на самом деле происходит», — сказал в своем заявлении ученый Годдард Ави Манделл.

Чтобы получить более полную информацию, планируется направить к Европе специальную космическую миссию. Так, в 2023 году готовится запуск аппарата Europa Clipper. Он будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров и облетит вокруг спутника 45 раз, на высоте от 25 до 2700 километров.