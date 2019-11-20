Приборостроение – одна из наиболее успешных и наименее известных сфер белорусского бизнеса. Исторически сложилось так, что предприятия, которые работают в этой области, мало известны внутри страны, а за ее пределами многие пользуются созданными в Беларуси приборами.

Газета «Белорусы и рынок» составила топ-5 белорусских приборов, которые приобрели мировое признание.

1. Приборы радиационного контроля Polimaster. Приборы для измерения уровня радиации и противодействия террористическим угрозам производит Polimaster. Эта компания была основана в 1992 году, однако ее историю можно отсчитывать с 1986 года: инженер Александр Антоновский создал свой первый индикатор уровня радиации в тот же день, когда узнал о чернобыльской аварии.

«Я не знаю, каким образом мой отец узнал об аварии на АЭС. Он рассказывал, что в лабораториях сработали приборы, в его НИИ или у коллег… Отец запретил нам выходить на улицу и обзванивал друзей с предупреждением. Дома буквально в течение получаса отец собрал простейший индикатор», – вспоминает Людмила Антоновская, которая возглавила компанию после смерти отца.

Компания Polimaster первой в мире разработала прибор, совместивший поисковый пейджер и дозиметр. И единственная серийно выпускает наручные дозиметры. Сегодня она входит в четверку мировых лидеров в сфере производства приборов радиационного контроля. Например, одним из покупателей ее продукции является Toshiba. Производственные площадки Polimaster расположены в Беларуси, Литве и США, а производимое ею оборудование поставляется в 75 стран мира.

2. Приборы для маркировки проводов в самолетах Boeing и Airbus. Лазеры для маркировки проводов в самолетах, которые более 10 лет используют Boeing и Airbus, производит расположенная в Минске компания «СОЛАР Лазерные Системы».

«Наверняка, вы видели в американских фильмах, как террористы пытаются взорвать самолет, а герой находит самый нужный проводок, что-то с ним делает и спасает пассажиров. Вообще, найти нужный провод непросто: если выложить в линию все провода среднего самолета, может получиться больше 200 км. Маркировка, конечно же, делается не для героя фильма, а для ремонтников, которым нужно идентифицировать, какой конкретно провод поврежден», – рассказывал в одном из своих интервью управляющий партнер компании Евгений Гулевич.

Интересно, что первым экспортным рынком «СОЛАР ЛС» в 90-е годы стал рынок Японии. На зарубежной выставке, которую посетили инженеры-основатели компании, они познакомились с японским бизнесменом. Он стал не только заказчиком, но и ментором, который научил их, как нужно работать на рынках технически развитых стран.

3. Приборы для проверки подлинности паспортов и купюр. Макет своего первого детектора валют инженеры Иван Шумский и Юрий Рогожинский создали по заказу рижских бизнесменов. Однако сотрудничества не получилось, и белорусские инженеры основали собственную компанию, со временем значительно расширив линейку продукции. Сегодня одна из специализаций компании «Регула» – приборы для проверки подлинности паспортов.

В первые годы после старта бизнеса Иван Шумский накатывал на машине 70 тыс. км в год, чтобы встретиться с клиентами из соседних стран. А потом «Регула» начала продвижение на западные рынки. «Много лет компания работала на то, чтобы нас там узнали. Деньги, потраченные на выставки и презентации, просто астрономические. Но всегда есть выбор: можно эти деньги положить в карман, а можно потратить на продвижение, если ты в себя веришь. Если ты хочешь продвигаться, то подожми поясок и продвигайся», – рассказал Шумский в одном из своих интервью.

Сегодня продукция компании поставляется в 135 стран мира, а дистрибьюторская сеть работает на всех континентах. Каждые сутки приборами белорусского производства проверяется на подлинность более 2 млн паспортов во всем мире.

4. Оборудование для производства дисплеев iPhone и Samsung. В прошлом году минская группа компаний «ИЗОВАК», по информации журнала «Директор», стала крупнейшим в СНГ экспортером вакуумной техники и поставщиком технологий для продуктов Apple. Специализация компании – тонкопленочные технологии. Они необходимы, чтобы поверхность – например, экран телефона – могла выполнять определенные функции. В частности, в iPhone разработанная «ИЗОВАК» технология применяется при производстве сенсорных панелей и элементов видеокамер.

Оборудование, которое создает «ИЗОВАК», является уникальным: в компании нет серийного производства, максимальная серия не превысила 10 единиц. При этом, как рассказал в одном из интервью соучредитель группы компаний Владимир Ширипов, стоимость единицы оборудования, произведенной под заказ, составляет от сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Говоря о белорусских специалистах, Владимир Ширипов отметил: «Мы сильны прежде всего мозгами. У нас классные разработчики «железа» и айтишники. Наша сильная сторона – креативность, поэтому мы должны заниматься разработкой, нишевым производством, созданием чего-то нового».

Чтобы улучшить подготовку инженеров, «ИЗОВАК» инициировал создание образовательного центра в БГУИР. Кстати, именно из научной лаборатории этого вуза в 90-е годы выросла группа компаний.

5. ТВ­приставки для «Ростелекома» и МТС. Одну из наиболее популярных в России ТВ-приставок – Smartlabs SML-282 – разработал минский независимый дизайн-центр Promwad. «Ростелеком» выбрал это устройство для оказания услуги IPTV на всей территории России, а компания МТС – для «Домашнего ТВ МТС».

Формат дизайн-лаборатории предполагает воплощение идеи заказчика в готовый продукт, и за последние полтора десятка лет Promwad разработал множество самых разнообразных продуктов. Среди них – датчики для мониторинга окружающей среды, созданные для стартапа Lapka. Эти гаджеты, созданные с применением древесины и керамики, измеряли температуру, влажность воздуха, уровень радиации и даже определяли наличие паров алкоголя в дыхании пользователя. Они привлекли внимание одного из основателей известной компании Airbnb, которая впоследствии приобрела стартап Lapka.

Учредитель Promwad Роман Пахолков однажды сказал, что решил создать компанию, чтобы талантливые инженеры могли заниматься любимым делом, не выезжая из Беларуси. А в прошлом году именно он выступил с инициативой разработки стратегии развития приборостроительной отрасли, считая, что это будет способствовать не только сохранению в стране инженерного потенциала, но и творческой реализации талантливых специалистов. Идею создания стратегии поддержала и сегодня активно реализует ассоциация «Инновационное приборостроение».