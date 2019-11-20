Сын экс-президента Германии 59-летний Фриц фон Вайцзеккер скончался от ножевого ранения. На него напали во время лекции в частной клинике Schlosspark-Klinik в Берлине, сообщает RBB.

Нападение произошло во вторник вечером, 19 ноября. Слушатели попытались задержать преступника, один из них пострадал, пишет Der Tagesspiegel. Полиция не сообщает подробности о личности и мотивах поступка мужчины.

Фриц фон Вайцзеккер заведовал терапевтическим отделением клиники Schlosspark-Klinik с 2005 года. Его отец Рихард фон Вайцзеккер был федеральным президентом Германии в 1984-1994 годах.