Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде, об этом сообщили в Государственном пограничном комитете, передает Sputnik.by.

Тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено в среду, 20 ноября, около двух часов ночи. Как сообщили в Госпогранкомитете, ефрейтора срочной службы 1999 года рождения призвали в ноябре прошлого года.

Отмечается, что погибший характеризовался положительно, имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года.

По данным представителей ГПК, после завершения срочной военной службы он намеревался остаться служить по контракту.

«В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома», – отметили в ведомстве.