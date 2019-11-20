Посол Беларуси в России Владимир Семашко в выступлении на экспертно-медийном форуме «Союзное государство 2030 — траектория будущего» в Москве отметил существующие перекосы в белорусско-российской торговле, проблемы, связанные с поставками продукции на рынок РФ, передает БЕЛТА.

В качестве подтверждения Владимир Семашко привел некоторые цифры. Так, по итогам 2000 года — через год после подписания Договора о создании Союзного государства, отрицательное сальдо в торговле с Россией для Беларуси составляло $1,9 млрд. Дипломат отметил, что основную роль в этом сыграла закупка в РФ энергоресурсов.

«Никуда от этого не уйдешь, наверное, отрицательное сальдо и будет, вопрос только в его размере», — констатировал он. Однако в 2018 году размер отрицательного сальдо вырос почти в пять раз и составил $9,7 млрд.

«О чем это говорит? Это говорит о том, что Беларусь, небольшая страна, вынуждена на стороне, в третьих странах — в Евросоюзе, еще где-то — вот эту огромную разницу в $9,7 млрд покрывать нашему союзнику, партнеру за энергоресурсы. Нам удается покрывать, но вы поймите: $9,7 млрд — это огромный минус на фоне $80 млрд нашего ВВП», — подчеркнул посол.

«Второй блок цифр, — продолжил Владимир Семашко. — Возьмем 2018 год. Некоторые с придыханием говорят: отличный год был, отлично сработали, наш общий товарооборот составил 109,4%, на 9,4% приросли — это в три раза выше мирового уровня, так оценили. Но за счет чего приросли? Экспорт России в Беларусь вырос на 15,4%, а экспорт Беларуси в России — только на 0,4%. То есть это говорит о том, что небольшая Беларусь полностью открыта для российских товаропроизводителей, это естественно, никаких сдержек нет. Но вот проблемы с поставками нашей продукции на российский рынок все-таки есть».