С 20 ноября снижается ставка рефинансирования с 9,5 до 9 % годовых. На что это повлияет, агентству «Минск-Новости» рассказал председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

— Правление Нацбанка приняло два решения: с 20 ноября снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9 % годовых, а ставку по кредиту овернайт (сверхкраткосрочный кредит сроком на сутки либо на выходные) уменьшить с 10,75 до 10 %. Что повлияло на такой шаг?

— Инфляция постепенно возвращается к установленному на 2019-й целевому ориентиру 5 %. В сентябре она замедлилась до 5,3 % в годовом выражении.

В октябре 2019-го темп изменения потребительских цен в годовом выражении может оказаться чуть выше сентябрьского уровня из-за подорожавшей за год плодоовощной продукции. Тем не менее на протяжении двух кварталов наблюдаем замедление инфляции. Поэтому думаем, что к концу 2019-го она будет близка к 5 %.

— Каким уровень инфляции может быть в 2020-м?

— Принимая решение об уровне процентных ставок, мы прогнозировали условия и риски в том числе на следующий год. Снова ставим перед собой задачу — инфляция не должна превысить 5 %. Ожидаем, что внешняя среда будет благоприятной для динамики цен в Беларуси. Так, на фоне устойчивого замедления роста потребительских цен Банк России пересмотрел свой прогноз по инфляции, что предопределило снижение ключевой ставки в России до 6,5 %. Снижается инфляция и в еврозоне, хотя там сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Тем не менее Федеральная резервная система США и Европейский Центробанк делают всё, чтобы смягчить собственную политику. Последние принятые решения ключевых регуляторов свидетельствуют: инфляция снижается и уже не так сказывается на внутренних ценах в Беларуси.

Бюджетная политика также не будет выступать источником ускорения инфляционных процессов, несмотря на ожидаемый дефицит бюджета в 2020 году. Накопленные на сегодня остатки денежных средств пойдут преимущественно на погашение внешнего государственного долга.

— В Минфине на днях сообщили: на будущий год в бюджет заложен более высокий обменный курс, который позволит не опасаться возможных негативных сценариев. Видите ли вы риски для ценовой и финансовой стабильности в 2020-м?

— Нацбанк не прогнозирует обменный курс белорусского рубля по отношению к другим валютам. Что касается Минфина, то очень четкий ответ на ваш вопрос дал министр финансов. Это расчеты, которые позволили бы бюджету выполнить свои внешние обязательства (выплату долгов) в случае непредвиденных ситуаций. Риски со стороны внешнего сектора минимальны. Мы не видим угроз для ценовой и финансовой стабильности.

— На протяжении последних лет Нацбанк неоднократно снижал ставку рефинансирования и каждый раз на 0,5 %. Почему не больше или меньше?

— Мы не определяем для себя конкретный размер изменения ставки рефинансирования. Он может быть и 0,5 %, и 0,25 %. Всё зависит от того, в каких условиях работаем и с какими рисками сталкиваемся. Хочу еще раз подчеркнуть: правление Нацбанка самостоятельно определяет все свои действия, связанные с процентной политикой.

— Какой должна быть идеальная ставка рефинансирования, и какие действия нужны со стороны Нацбанка для достижения в 2025 году ВВП в 100 млрд долларов?

— Нет чудесной палочки-выручалочки, которая обеспечила бы прирост ВВП в 100 млрд долларов. Это кропотливая работа всех: правительства, Нацбанка и парламентариев. Что касается денежно-кредитной политики, то она сохраняет нейтральный характер. Все центральные банки стремятся к подобным условиям. В свою очередь от этого зависит ставка рефинансирования. Обратите внимание: в Европе ставки уже отрицательные, но почему-то нет экономического роста. Ведь многое зависит от реального сектора экономики и условий, созданных для деловой активности. Нужно смотреть глубже и не загонять себя в ловушку.

Справочно

Снижение ставки рефинансирования и по кредиту овернайт влияет на стоимость потребительских кредитов и выплат по депозитам.