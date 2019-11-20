Парламент Турции принял в первом чтении законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на газету Sözcü.

«В Турции туристы теперь будут платить так называемый налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, соответствующий законопроект, предложенный Комиссией по налогам и бюджету, был принят парламентом страны в первом чтении. В отличие от практики сбора во всем мире, деньги будут поступать в госбюджет, а не в муниципалитеты», – пишет издание.

Как отмечает газета, с 2020 года налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт и бутик-отелей. Предполагается, что сбор будут взимать с каждого туриста, скидок для детей и пенсионеров не предусмотрено. «Тем не менее, отдых в гостевых домах, принадлежащих госучреждениям, облагаться налогом не будет», – пишет Sözcü.

Кроме того, президент страны в соответствии с законопроектом может повысить или снизить ставку налога в два раза.