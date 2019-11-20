«Белорусская нефтяная компания» (БНК) нашла партнера, с которым планирует, как минимум, удвоить розничную сеть BelOil на рынке России.

Ее франчайзи – «Балтийская нефтетрейдинговая компания» (БНТК) — уже отрыла одну АЗС в Ленинградской области и заявляет о намерениях запустить в пригородах Санкт-Петербурга сеть из 7-10 комплексов под белорусским брендом.

Как рассказал сайту fontanka.ru владелец и руководитель БНТК Сергей Пешев, компания уже начала проектировать вторую АЗС BelOil. Она откроется на федеральной трассе М-10 Москва-Петербург к концу 2020 года. По словам Сергея Пешева, задачей компании является обеспечение топливом жителей пригородов «северной столицы», поэтому все АЗС будут находиться за пределами кольцевой дороги. По плану, согласованному с белорусским партнером, БНТК собирается в ближайшие семь-восемь лет запустить от 7 до 10 АЗС BelOil на выездах из Санкт-Петербурга в южном и юго-западном направлениях.

На территории России уже действует около 10 АЗС BelOil. Владельцем франшизы и поставщиком топлива является дочерняя компании БНК «Европейская трейдинговая компания» с офисом в Смоленске. Первые АЗС BelOil были открыты в 2015 году в Смоленской области оператором «Солид — товарные рынки». Также эта компания работает под белорусским брендом в Нижегородской области. Заправочные комплексы BelOil есть также в Московской, Орловской и Псковской областях.

Из других белорусских брендов, которые в последние годы демонстрируют хорошую динамику в российской рознице, выделяются прежде всего проекты в торговле одеждой и обувью.

«Белвест»

По итогам прошлого года фирменная сеть Belwest, состоящая из собственных и франчайзинговых магазинов, составила 380 объектов. Из них около 85% находилось в России. В этом году запланировано, что число магазинов вырастет до 420 и упор будет сделан на российском бизнесе.

Milavitsa

Один из самых известных белорусских брендов в рознице России после смены владельцев фабрики «Милавица» активно развивает собственную сеть.

За первое полугодие 2019 года розничный бизнес эстонского холдинга SFG, который владеет и производством, и брендом, вырос на российском рынке с 401 (41 собственный и 360 франчайзинговых магазинов) до 409 (44 и 365) торговых точек.

Femme

В 2018 году белорусский производитель женской одежды «Леди-Текс» начал продавать франшизу одного из своих брендов Femme и за относительно короткий срок добился заметных успехов. Femme стала самой популярной у российских покупателей франшизой производителей одежды их Беларуси. В торговую сеть, которая объединяет свыше 60 объектов, на сегодняшний день входят магазины в 30 городах Беларуси и России.

«Мегатоп»

В 2015 году владельцы белорусской обувной сети вышли на российский рынок и за эти годы создали достаточно крупную сеть.

Под слоганом «обувь большого города» она присутствует в около 15 городах России, включая Москву.