Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля, передает DW.

#BREAKING: We just carried out wide-scale strikes of Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria in response to the rockets fired at Israel by an Iranian force in Syria last night. — Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2019

«Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке «Аль-Кудс» и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером», — говорится в заявлении. Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей — согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

«Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля», — говорится в сообщении израильской армии.

Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев — военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.