Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля, передает DW.

#BREAKING: We just carried out wide-scale strikes of Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria in response to the rockets fired at Israel by an Iranian force in Syria last night.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 20, 2019