На первом блоке Белорусской АЭС ведутся предпусковые операции, сообщил сегодня заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк перед заседанием Комиссии государств — участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях, передает БЕЛТА.

«Первый блок находится на предпусковых операциях. То есть строительные работы практически завершены, остались вопросы благоустройства, отделки помещений. Мы оцениваем, что готовность первого энергоблока — 97% от общего объема работ по проектной документации», — сказал Михаил Михадюк.

На втором энергоблоке наряду со строительными работами ведется монтаж основного технологического оборудования.

Сегодня на БелАЭС готовятся к одному из ключевых этапов в графике предпусковых операций — выходу на так называемую горячую обкатку.

Во время этого этапа в зоне реактора будут находиться имитаторы ядерного топлива. В это время реактор будут выводить на рабочие параметры по температуре и давлению и проводить цикл испытаний. Следующая операция после завершения этого этапа — загрузка топлива, так называемый физический пуск.

«Думаю, если все сложится положительно, мы в I квартале 2020 года выйдем на физический пуск«, — добавил Михаил Михадюк.