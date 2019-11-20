Беларусь не представляет угрозы для НАТО. Об этом генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО во вторник, передает Sputnik.

«Мы не видим никаких угроз по отношению к какому-либо союзнику НАТО, мы приветствуем сотрудничество и совместную работу с Беларусью», – сказал Столтенберг.

Он также отметил, что республика является партнером НАТО с 1995 года. Отношения Североатлантического альянса с Беларусью открывают возможность диалога, поскольку «основаны на общих интересах».

Встреча глав МИД стран – членов НАТО пройдет в Брюсселе 20 ноября.