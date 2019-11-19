Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надо договариваться о возвращении Донбасса на встрече «Нормандской четверки».

Об этом 19 ноября он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

«Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками», — заявил президент.

«Мы должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат — это прежде всего переговоры на высшем уровне. Сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече», — подчеркнул Зеленский.

Вчера Кремль подтвердил участие президента Российской Федерации Владимира Путина на встрече в нормандском формате.

Саммит по урегулированию конфликта на Донбассе запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В нем будут участвовать главы Украины, России, Германии и Франции.