На фоне прогнозов, что в связи со скорым запуском своей АЭС Беларусь в 2020 году может отказаться от части российского газа, Минск наращивает его закупки.

Более того: по итогам девяти месяцев Беларусь стала единственной из пятерки важнейших партнеров «Газпрома», кто увеличил импорт газа.

Согласно отчету российского газового монополиста, по итогам января-сентября этого года поставки «газпромовского» газа в Беларусь составили 14,477 млрд. куб. метров. Это более чем на 1 млрд. кубов больше, чем было реализовано газа на белорусском рынке в аналогичный период прошлого года.

С этим объемом Беларусь удержала третье место среди мировых покупателей российского газа. Больше нее в этот период импортировали сырья только Германия (37,292 млрд. куб. м.) и Италия (17,557 млрд. куб.м.).

При этом и Германия, и Италия и два других крупнейших европейских покупателей российского газа (Турция и Великобритания) заметно сократили объемы закупок по сравнению с прошлым годом. Великобритания из-за этого даже откатилась на седьмое место, пропустив вперед Австрию и Францию.

В целом импорт российского газа странами Европы за девять месяцев этого года сократился по сравнению с январем-сентябрем 2018 года со 148,272 млрд. кубометров до 142, 764 млрд. куб. метров. В постсоветских странах обратная картина. В том числе, благодаря наращиванию импорта газа Беларусью, поставки выросли с 25,085 млрд. куб. метров до 25, 535 млрд. куб. метров.

В конце 2019 года истекают договоренности между Беларусью и Россией по условиям поставок газа после 2020 года. С 2013 года цена на газ, поставляемый в Беларусь, рассчитывалась по формуле, определенной условиями соответствующего межправительственного соглашения. В 2018-2019 годах цена устанавливалась подписанными в апреле 2017 года протоколом к этому соглашению и протоколом между правительством Беларуси и ПАО «Газпром».

Как заявил в ходе состоявшегося в октябре Белорусского энергетического экологического форума министр энергетики Виктор Каранкевич, сейчас идет работа по подготовке соответствующего контракта на будущее с учетом запросов субъектов хозяйствования.

— В соответствии с соглашениями, которые сейчас действуют в газовой сфере, предусматривается удовлетворение в полном объеме потребностей Республики Беларусь в природном газе. Это было и в предыдущих годах, и будет на 2020 год. Конкретно об этом объеме пока ведутся соответствующие расчеты, уточнения, – отметил руководитель ведомства.

При этом глава Минэнерго считает, что Беларусь может сократить объем импорта российского газа в будущем году в связи с запуском Белорусской АЭС.

— Объем импорта может быть ниже того объема, который потреблен в этом году, – сказал Виктор Каранкевич.

Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в январе-сентябре 2019г.

№ Страна-импортер Объем импорта за 9 месяцев 2019г., в млрд. куб.м. Объем импорта за 9 месяцев 2018г., в млрд. куб.м. 1 Германия 37,292 42,733 2 Италия 17,557 18,277 3 БЕЛАРУСЬ 14,477 14,302 4 Турция 11,792 17,923 5 Австрия 10,575 7,985 6 Франция 10,352 9, 752 7 Великобритания 8, 800 10,811 8 Венгрия 8,596 5,636 9 Польша 6,850 8,603 10 Чехия 6,125 4,600

По данным ПАО «Газпром»