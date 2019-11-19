На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко.

Его кандидатуру поддержали участники Олимпийского собрания, передает БЕЛТА.

На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

Александр Лукашенко заявил, что пока не принял окончательного решения, будет ли его сын совмещать должность первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.

“Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность — дай бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности”, — прокомментировал назначение Виктора сам Александр Лукашенко.

По словам главы государства, предложение выдвинуть на пост первого вице-президента своего сына исходило не от него.

«Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался», — отметил президент.

По его словам, уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента, если это случится, станет приличной потерей. «Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности», — добавил Александр Лукашенко.