В Плешевском повете Польши пограничники ликвидировали линию по производству нелегальных сигарет, задержаны трое граждан Беларуси. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе, передает belmir.by.

Рейд был проведен в четверг 14 ноября. Кроме пограничников, в нем принимали участие представители табачной компании, чьим брендом маркировалась продукция нелегального предприятия.

На месте были обнаружены трое мужчин в возрасте 29, 47 и 53 года, которые занимались производством сигарет.

Изъято 2 тонны измельченного табака и 1,2 млн готовых сигарет. Стоимость товара оценена почти в 3 млн злотых (примерно более 770 тысяч долларов США).

Также изъято оборудование, в том числе компрессоры, генераторы и комплектующие для производства. Проверка показала, что машины могли выпускать 3 тысячи сигарет в минуту.

Белорусы временно задержаны. Проводятся дальнейшие разбирательства по делу.