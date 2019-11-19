В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком. Погибли два человека

В Пензе легковой автомобиль провалился в яму с горячей водой, два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Провал грунта произошел в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения, в яму упал автомобиль Lada Largus. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как рассказали изданию «Подъём» несколько очевидцев, на улице Аустрина уже несколько месяцев местами проваливается асфальт. «Рядом стоит общежитие училища и два стареньких мини магазина. То там, то тут сплошные провалы были. И парило из них, видимо, подмывало давно. Самое страшное, что там всегда много детей и подростков», — заявили люди.

Также местные жители утверждают, что покрытие на этой улице обваливается периодически «ещё с 90-х годов», и намерение некоей частной компании сделать парковку в районе, где теплосеть проходит прямо под асфальтом, вызвало массовое возмущение. Однако этого никто не учел.