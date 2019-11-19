Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении следователя из Борисова, который фальсифицировал доказательства.

Председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.395 Уголовного кодекса Беларуси (фальсификация доказательств).

Дело возбуждено по результатам проверки, которую проводило главное управление процессуального контроля СК. Она в том числе включала в себя ряд экспертных исследований.