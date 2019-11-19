Интеграция РФ и Беларуси связана с решением острых экономических вопросов, ценами на нефть и газ, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства.

Он напомнил, что стороны 6 сентября парафировали проект совместных действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего началась работа по подготовке 31 «дорожной» карты.

«Не все шло просто по ряду положений этих карт, сторонами высказывались диаметрально противоположные идеи интегрирования. По ряду «дорожных» карт и сейчас остаются нерешенные вопросы», — цитирует Румаса «Интерфакс».

«Наша позиция в переговорах была четкой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий», — подчеркнул он.

«Пока не все эти вопросы решены в подготовленных «дорожных» картах, и по некоторым мы имеем разные сроки выполнения», — добавил премьер-министр.

«В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в РФ налогового маневра имеет нарастающий отрицательный эффект для Беларуси. Поэтому сегодня, подводя итоги проделанной работы по подготовке «дорожных» карт, белорусская сторона нацелена на решение тех вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, за скобками», — указал глава белорусского правительства.

При этом в начале встречи он отметил, что тумана в отношениях между двумя государствами нет. «Когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я когда спускался, даже неловко себя почувствовал», — сказал Румас.

«Но это не наши проделки», — ответил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Но когда уже подъезжали к Горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет», — заявил глава правительства Беларуси.