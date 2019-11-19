Пятиклассник Илья Матук из СШ № 209 спас от пожара двоих взрослых.

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в администрации учреждения образования.

Илья вместе с другом возвращались домой после школьных занятий. Когда они проходили мимо жилой девятнадцатиэтажки на ул. Есенина, из ее окна стали вылетать горящие вещи и дымящееся одеяло. Пятиклассник не растерялся — позвонил в службу спасения и рассказал об увиденном. Приехали пожарные. Как оказалось, в одной из квартир загорелись постельные принадлежностей по причине неосторожного обращения с огнем. В результате были спасены два человека — хозяин жилья и его подруга.

— Позже выяснилось: Илья был первым и единственным, кто набрал 101. Таким образом, ему удалось помочь взрослым, которые оказались во власти огня, — рассказала заместитель директора по воспитательной работе СШ № 209 Ольга Швед.

Теперь Илья в школе герой. Его приехали поздравить сотрудники Московского РОЧС: пожали парню руку, вручили диплом и подарок.