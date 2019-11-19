11 декабря артистка приглашает в Минский городской дворец культуры на свой сольный концерт и финал проекта «Зорная краiна».

«На одной сцене со мной талантливая молодежь со всех областей нашей страны!» – говорит артистка.

«Это будет не просто концерт, а интерактивная площадка для общения, возможность пообщаться, сфотографироваться со звездой и взять автограф, – говорят организаторы концерта. – В программу включены песни Ларисы Грибалевой, которые находятся в ротации популярных радиостанций, интерактивное общение с артисткой, а также состоится презентация новых песен».

Цена билета – 10–15 белорусских рублей.