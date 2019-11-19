Во вторник, 19 ноября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на этой неделе.

По итогам торгов на БВФБ 19 ноября 2019 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0002 BYN (+0,01%) и был зафиксирован на уровне 2,0457 BYN/USD ;

вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0002 BYN (+0,01%) и был зафиксирован на уровне ; курс евро вырос на 0,0017 BYN(+0,08%) и по итогам торгов составил 2,2646 BYN/EUR ;

вырос на 0,0017 BYN(+0,08%) и по итогам торгов составил ; курс российского рубля вырос на 0,0010 BYN (+0,03%) за 100 RUB и составил 3,2080 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 19 ноября составил 48,674 млн. BYN, увеличившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (36,981 млн. BYN). Объем торговли евро составил 12,240 млн. BYN, что оказалось гораздо ниже объема торгов 18 ноября (36,798 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в понедельник вырос и составил 26,253 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 7,681 млн. BYN).