Сегодня БПС-Сбербанк предлагает своим клиентам Apple Pay, который превращает платежи в простой, безопасный и конфиденциальный способ оплаты. С Apple Pay на iPhone, Apple Watch, iPad и Mac клиенты Банка могут быстро и удобно совершать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

«Сегодня клиенты БПС-Сбербанка говорят «Вiтаю!» Apple Pay, и мы рады объявить о его доступности для всех, — сказал Игорь Меркулов, Председатель Правления БПС-Сбербанка. – Мир меняется ежесекундно. Поэтому для нас крайне важно предоставлять нашим клиентам лучшие технологии, предлагая им уникальное обслуживание с помощью Apple Pay, инновационного и безопасного способа оплаты. Это также открывает новые пути развития белорусского банкинга».

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы БПС-Сбербанка по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.