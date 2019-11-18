Прошедшие в Беларуси 17 ноября парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам, заявила на пресс-конференции в Минске специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

«Мы пришли к следующим выводам: досрочные парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов», — цитирует Маргарету Седерфельт «Интерфакс».

По ее словам, наблюдатели отметили «пренебрежение основополагающими свободами — собрания, самовыражения».

Кроме того, члены миссии констатировали, что большое число кандидатов подавали заявки на участие в выборах, «однако слишком ограничительный процесс воспрепятствовал участию в нем оппозиции».

Она также заявила, что Беларусь при проведении парламентских выборов не реализовала на практике рекомендации ОБСЕ. «Правовая база не гарантирует соответствие выборов демократическим обязательствам. После прошлых выборов были приняты ограниченные усилия по реформированию избирательного законодательства, они были начаты, но не реализованы на практике», — сказала Седерфельт.

Она подчеркнула, что «предыдущие рекомендации по реформированию избирательного законодательства остаются в силе».

Специальный координатор пояснила, что «сюда входит необходимость изменений, связанных с несбалансированным составом избиркомов, ограничениями в отношении кандидатов и их прав, а также недостаточными гарантиями в части голосования и подсчета голосов».

«Я надеюсь на конкретные действия по реформированию избирательного законодательства в ближайшем будущем», — добавила она.

Седерфельт также отметила, что при подсчете голосов на парламентских выборах в Беларуси наблюдались процедурные проблемы. «В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, что вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса», — сказала она.

«Недостаток прозрачности сказался на общем результате», — заметила Седерфельт.

Глава делегации ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра в свою очередь заявил, что Парламентская ассамблея разочарована невыполнением Беларусью рекомендаций, данных по итогам предыдущих парламентских выборов. «Разочарованы, что Республика Беларусь не выполнила рекомендации, сделанные после выборов 2016 года. Это лишает граждан страны возможности участия в демократическом процессе», — сказал Бленкатра.

Бленкатра подчеркнул, что «решение о выборе политической и избирательной систем может быть принято только Беларусью». «Однако Беларусь является членом европейской семьи, и мы надеемся, что все члены нашей семьи будут придерживаться международных избирательных стандартов«.