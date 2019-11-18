Компания молодежи в Гродно разгромила арендованный частный коттедж.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодые люди отмечали проводы товарища в армию. Для этого арендовали частный дом, где собралось около двух десятков гостей. «Пришедшая утром хозяйка обнаружила, что разбита часть окон, сломан торшер. Некоторые вещи плавали в пруду, пропал пылесос. Женщина обратилась к правоохранителям», — рассказали в милиции.

Как выяснилось, большинство из отдыхавших не помнит всех обстоятельств произошедшего. Молодые люди рассказали, что пытались, например, достать пылесос из пруда. Бытовую технику нашли у одного из участников застолья.

Сейчас действиям всех причастных к событиям дается правовая оценка. Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба. Также ему пришлось выплатить потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям: после отдыха компании жилище оказалось непригодным для комфортного пребывания.