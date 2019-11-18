Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима. Об этом свидетельствует сообщение, обнародованное в Официальном журнале ЕС 18 ноября.

«Целью соглашения является облегчить по принципу взаимности выдачу виз для предполагаемого пребывания не более 90 дней в любой 180-дневный срок гражданам ЕС и Беларуси», – говорится в документе.

Брюссель одобрит совместную декларацию, прилагающуюся к этому соглашению, а председатель совета ЕС может назначить лицо, которое подпишет соглашение. Потом Совет ЕС оценит «безопасность и целостность белорусской системы выдачи биометрических паспортов и их технические характеристики», говорится в сообщении.

Переговоры между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима идут с 2014 года. Особенно активно эта тема поднималась после того, как безвиз получила Украина.

Недавно в Евросоюзе приняли изменения в Визовый кодекс, по которому со 2 февраля 2020 года за получение шенгенской визы придется заплатить €80. Для белорусов виза будет стоить €35.