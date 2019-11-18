В Тбилиси в ходе многотысячного митинга у здания парламента лидеры оппозиционного движения потребовали от председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили немедленно отправить в отставку правительство.

Как сообщает Радио Свобода, митингующие также настаивают на формировании временного Кабинета министров, создании условий для проведения внеочередных парламентских выборов исключительно по партийным спискам и освобождении оппозиционеров, арестованных в так называемую «Гавриловскую ночь» – с 20 на 21 июня. Тогда на центральном проспекте Руставели произошли столкновения между полицией и демонстрантами, выступившими против визита в страну депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Правящая партия отвергла ультиматум и во второй половине дня в воскресенье, оппозиционеры начали блокировать все входы в парламент, чтобы не позволить депутатам от «Грузинской мечты» возобновить работу с понедельника.